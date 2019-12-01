السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم وافق اجتماع المراجعة الرابع للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المنعقد حاليا بالعاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة 164 دولة على رئاسة السودان لأعمال الاتفاقية لعام 2020. وقال المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان العميد الركن عامر أبوزيد إن إجماع الدول الأعضاء في اتفاقية «اتوا» على اعتماد ترشيح السودان للاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، جاء نظير التقدم والنجاح اللذين أحرزهما السودان من خلال إعلان مناطق شرق السودان خالية من الألغام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان رئيسا لمعاهدة حظر الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.