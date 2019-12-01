تركيا تلغي تراخيص 685 صحفيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحفيا عاملا في البلاد، في مؤشر على القمع الذي تمارسه حكومة إردوغان ضد الإعلام.
ونقل موقع «تركيا الآن» التركي أمس، عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنه «تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين بسبب تهديد الأمن القومي».
وأدعى أوقطاي أن القرار يهدف إلى منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحفيين وزيادة هيبة البطاقة الصحفية.
وأضاف أنه تم إصدار 343 بطاقة صحفيه صفراء في 2019.
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