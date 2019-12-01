شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في مكة المكرمة وفضيحة جوار الكعبة المشرفة .. لن تصدق من هو الفاعل؟؟.. شاهد ”فيديو صادم” يهز السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك

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