بالصور والفيديو: نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي لنادي الفروسية

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مساء اليوم السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير فئة (2) “كأس الوفاء” بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله ميدان الفروسية بالجنادرية، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله والأمير سعد بن متعب بن عبدالله والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع. وفور وصول أمير الرياض انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير مسافة 2000 متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثانية، وجائزته (500) ألف ريال، وتمكن الجواد “الجامي” لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول. وعقب نهاية الشوط سلم أمير منطقة الرياض الكأس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.