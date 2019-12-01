وزير الإسكان يشيد بحرص القيادة على تمكين جميع المواطنين من تملك المنازل

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المملكة العربية السعودية تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قفزات تنموية وحضارية عملاقة في جميع المجالات، وضعتها بين دول العالم المتقدمة. وقال الحقيل، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة: «يحق لكل مواطن أن يفخر بقيادته الفذة في هذه الذكرى الغالية التي جعلت المواطن محل حرصها واهتمامها؛ حيث يقود خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى الخير والنماء بهمة وعزم لا يلين». وأضاف: «منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين، تحول الوطن الغالي إلى بناء وتنمية لا تتوقف، بهدف تحقيق الرفاهية للمواطن، وجعل الوطن يقف في المكانة اللائقة به في مقدمة دول العالم؛ حيث هي مهبط الوحي، وقائدة العالم الإسلامي، وتتبوأ مكانة رفيعة بين مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العالم».

وثمَّن الحقيل الدعم الكبير الذي حظي به قطاع الإسكان من خادم الحرمين الشريفين في السنوات الماضية، وساعده الأيمن سمو ولي العهد، وحرصهما على تمكين جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة من تملك المنازل؛ الأمر الذي دفع وزارة الإسكان إلى النجاح في تنفيذ برامجها وخططها في وقت وجيز، وتحقيق نتائج كبيرة تجاوزت ما خُطط له، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال مستمرًّا لتنفيذ توجيهات الملك سلمان؛ حيث يؤكد باستمرار ضرورة العمل على ما فيه رفاهية واستقرار المواطن. وأشار الحقيل إلى أن استضافة المملكة قمة العشرين عام 2020 في الرياض، يؤكد بالدليل القاطع أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ خطت خطوات عظيمة في السنوات الماضية، مكَّنتها من فرض نفسها واستضافة أكبر قمة اقتصادية في العالم على أرضها. وأكد وزير الإسكان، أن «تلك الإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية هي مؤشر على نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ستنقل الوطن إلى مصاف العالم الأول.