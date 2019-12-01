إلزام المنشآت بـ8 معايير لجذب العاملين “ذوي الإعاقة”

أعلن نظام «مواءمة» لترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحديد ثمانية معايير يجب على المنشآت توفيرها للحصول على شهادة «مواءمة» لتحسين بيئة العمل ومواءمتها لذوي الإعاقة. وأوضح «مواءمة» أن هذه المعايير تأتي لتكون المنشآت بيئة العمل جاذبة ومحفزة للعاملين، موضحا أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمات البرنامج عبر الرابط: http://mowaamah.sa من جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل على تأكيد الوزارة حرصها على تحفيز جميع المنشآت لتوفير بيئة عمل جاذبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تم تحديد 8 معايير متطلبات رئيسية للحصول على شهادة «مواءمة» مؤشراً على كفاءة بيئة العمل ومناسبتها.

ووفقا لبرنامج «مواءمة»، فإن المعايير الثمانية هي:

• الالتزام:

تطبيق أفضل الممارسات لشمولية الأشخاص ذوي الإعاقة داخليا وخارجيا.

• المعرفة:

تأهيل العاملين ليصبحوا قادرين على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كزملاء أو عملاء، ومعرفة ما يجب القيام به وكيفية عمله.

• التوظيف:

استقطاب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المختلفة.

• إدارة الموارد البشرية:

تقدير جميع العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام بإجراء الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان الاحتفاظ بهم وتطوير قدراتهم والاستفادة منها كما ينبغي

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• المنتجات والخدمات:

أخذ احتياجات المستفيدين أو العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة سواء العاملون أو من غيرهم بعين الاعتبار عند تطوير وتقديم المنتجات والخدمات.• التواصل:

استخدام وسائل التواصل المناسبة لمختلف أنواع الإعاقات للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها كلما دعت الضرورة.

• المرافق:

تسهيل وصول واستخدام العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق المنشأة وإجراء التغييرات اللازمة كلما دعت الضرورة.

• تقنية المعلومات والاتصالات:

إتاحة وسائل تقنية المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من استخدامها، والعمل على طويرها بما يتلاءم مع مستجدات احتياجاتهم.