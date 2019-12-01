بسبب “دخان”.. مُعتل نفسياً يدخل جاره “العناية”

تسبب شاب يعاني من علّة نفسية في إدخال جاره غرفة العناية المركزة. وبحسب مصدر أمني طلب شاب عشريني من الجار المرتبط بموعد دوامه اليومي أن يوصله إلى البقالة لشراء دخان.

فاعتذر منه جاره باقتراب ساعة مباشرة العمل. وهمّ بركوب السيارة فلحق به المُعتل وسدد له أكثر من 10 طعنات. وأسهم حضور بعض المارة في توقف الجاني عن الاستمرار في طعن المجني عليه الذي سقط أرضاً. وتم نقل المصاب للمستشفى، فيما ضبطت الجهات الأمنية الجاني وأحالته للنيابة.