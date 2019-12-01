السعوديات يخطفن 8 ميداليات في معرض الاختراعات بأوكرانيا

نتائج مميزة حققها الوفد السعودي المشارك في معرض Inova 2019 للاختراعات، الذي أقيم في مدينة زغرب بكرواتيا أخيرا، إذ حصد الوفد بإشراف البروفيسورة ناجية الزنبقي 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات، وعددا من الجوائز الخاصة من الدول المشاركة، ونالت الدكتورة نهاد قم قم جي والبروفيسورة عائشة تركستاني من جامعة جدة، الميدالية الذهبية نظير النتيجة البحثية المتميزة والخاصة بمعالجة جديدة وآمنة في تثبيط ومنع التآكل المعدني في آبار الزيت.

وحظيت مشاركة الدكتورة فتون فيومي وطالباتها سارة الزايدي، بيان ثواب، روان الغامدي، سحر الصائغ وأبراج الجابر، بذهبية المعرض، لعملهن المميز لوحة الفتاة الأفغانية شربات جولا. كما حصدت مشاركة منال النعمي ومايسة كنيد من إدارة تعليم جدة، الميداليات الفضية، ومنال العتيبي ميدالية ذهبية أخرى من بولندا، فيما نالت مايسة ذهبيتي تايوان وكندا. ومن جامعة المؤسس، حصلت رانية الحربي على ذهبية عن كاشف مرض عدم انتظام ضربات القلب. أما طالبة كلية العلوم الطبية التطبيقية هاجر كعكي فحصدت فضية عن كتابها المختص بعمل وجبات سعودية صحية. علاوة على حصول الدكتورة نيرمين عبدالرحمن وطالبة الدكتوراة نجلاء بن هليل من جامعة المؤسس على ذهبية وجائزتين من كمبوديا وتايوان. وأخيرا حصد فريق مبادرة «محال هذا الجمال» والمكون من البروفيسورة ناجية الزنبقي و د. سماح حمدان و د. عفت فدعق و د. إيناس سرور نصيبا مميزا من الميداليات، ونال ذهبية المعرض الكرواتي وجائزتين من تايوان وبريطانيا.