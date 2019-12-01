شاهد .. “زعيم الصحراء” يزيد الراجحي يزيح “بيتر هانسيل” ويحصد “رالي...

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي بطولة “رالي الرياض” ضمن الجولة الرابعة من بطولة السعودية/ تويوتا للراليات الصحراوية 2019؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول في ختام المرحلة الثالثة (الأخيرة) اليوم السبت، وسط منافسة قوية وشرسة من بطل “داكار” الفرنسي “ستيفان بيتر هانسيل”. وعلى متن سيارته “تويوتا هايلوكس” أنهى “الراجحي” المرحلة الثانية “رماح” بمسافة 300 كيلومتر متصدرًا بـ 2:18:40، إضافة إلى صدارته الترتيب العام للرالي بتسجيل أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضية في يومها الأول. وفي الوقت الذي حقق فيه “زعيم الصحراء”، البطل “الراجحي”، الآمال المعقودة عليه من السعوديين، شهدت المرحلة منافسات متقاربة وقوية بين أكثر من 90 متسابقًا، وحل “إستيفان بيتر هانسيل”، السائق الفرنسي، بسيارة “ميني” ثانيًا بفارق 46 ثانية.

وكانت منافسات “رالي الرياض” قد أُجريت بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وإشراف من عبد الله باخشب، بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا المشرف العام على الراليات في السعودية، ودعم من الهيئة العامة للرياضة. وانطلقت الجولة الرابعة للراليات الصحراوية في الرياض برعاية “عبد اللطيف جميل للسيارات”، وشهدت مشاركة 61 سيارة، منها 14 في فئة العربات الصحراوية الخفيفة “باغي”، وشاحنة واحدة، و35 دراجة نارية. علمًا بأن الرالي مصنف ضمن الراليات الصحراوية القصيرة “باها”. وتضم قائمة المشاركين في الرالي ستيفان بيترهانسيل، السائق الفرنسي الذي يعد أنجح سائق في رالي داكار في فئتَي الدراجات النارية والسيارات؛ إذ فاز بلقبه ست مرات في فئة الدراجات، وخمس مرات في فئة السيارات.