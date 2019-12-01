القيادة تُعزي رئيس جمهورية ألبانيا في ضحايا زلزال تيرانا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة؛ لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما قدَّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر برقية، العزاء والمواساة لرئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

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الزلزال الأقوى منذ 40 عامًا

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب ألبانيا، الثلاثاء الماضي، وبلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين.

ويُعد الزلزال هو الأقوى منذ 40 عامًا؛ ونتيجة لقوته كانت توابعه كبيرة؛ حيث أرسلت العديد من الدول متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.

ووصلت بالفعل فرق إنقاذ قادمة من كوسوفو والجبل الأسود وإيطاليا؛ للمساعدة في البحث عن الناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال الذي وقع مركزه على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة «تيرانا»، وعلى عمق 20 كيلومترًا.