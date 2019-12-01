«التنمية الاجتماعية»: ننسق مع الجهات الأمنية للوصول لمعنف طفل جدة

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدت حالة تعنيف لطفل من قِبَلِ شخص.

وأكد متحدث العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتم التنسيق حاليًّا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

وناشد أبا الخيل، «من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنّف التواصل مع مركز البلاغات 1919».

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لشخص يعنف طفلًا في جدة بقوة، مطالبين بمحاسبته وتطبيق نظام حماية الطفل بحقه.