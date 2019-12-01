الخضيري يُحذر من تغير لون البول.. ويوضح كيفية قياس ماء الجسم

أكد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أهمية شرب وقياس الماء في الجسم، فيما حذر من تغير لون أو رائحة البول.
وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، أكد الخضيري، أن «شرب الماء ضروري»، لافتًا إلى أن قياس معدل الماء في الجسم يكون من خلال النظر إلى لون البول.
احذر الرائحة المركزة
وحذر الخضيري من أن يكون «لون البول أصفر» أو أن تكون له رائحة مركزة، لافتًا إلى استثناءات في هذين الأمرين، كأن يتم تناول أدوية لها الأعراض نفسها، أو تناول أدوية تحتوي على «رايوبفلافين» أو فيتامين (ب) الذي يجعل لون البول أصفر.
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