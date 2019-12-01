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حريق في مستشفى النقاهة بالمدينة يخلي 25 نزيلا

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أدى حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة إلى إخلاء 25 نزيلًا، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، أن الدفاع المدني بَلَغَه عند الساعة 4:29 عصر اليوم، عن حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية.

وأكد أن فرق الدفاع المدني التي توجهت للموقع سيطرت على الحريق الذي كان محدودًا في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكوَّن من ثلاثة أدوار.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المتواجدين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلًا قبل وصول الفرق من قبل العاملين.

وأكد الجهني أن فرق الدفاع المدني قامت بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من ‏إجراءات في الموقع. 

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