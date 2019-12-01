أدى حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة إلى إخلاء 25 نزيلًا، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، أن الدفاع المدني بَلَغَه عند الساعة 4:29 عصر اليوم، عن حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية.
وأكد أن فرق الدفاع المدني التي توجهت للموقع سيطرت على الحريق الذي كان محدودًا في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكوَّن من ثلاثة أدوار.
وأشار إلى أنه تم إخلاء المتواجدين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلًا قبل وصول الفرق من قبل العاملين.
وأكد الجهني أن فرق الدفاع المدني قامت بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مستشفى النقاهة بالمدينة يخلي 25 نزيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.