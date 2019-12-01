الإطاحة بثلاثيني نشر مقطع فيديو احتوى ألفاظاً وعبارات مخالفة للذوق بالقصيم

ألقت قوات الأمن التابعة لشرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، القبض على شخص نشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للذوق والآداب العامة في المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تصوير أحد الأشخاص ونشره مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعباراتٍ مخالِفة للذوق والآداب العامة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه.

وأشار الرائد بدر السحيباني إلى أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وأكدت شرطة منطقة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وقبل ساعات، أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على 4 وافدين ارتكبوا جرائم سرقة أغنام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت عن ضبط 4 مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر؛ وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة الأغنام.