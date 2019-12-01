القيادة تُعزي رئيس الكونغو في ضحايا فيضانات كينشاسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عنها من وفيات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث إلى فخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أحر التعازي وصادق المواساة، ألَّا تروا أي مكروه».

من جانبه، قدم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».

وقبل أيام، قالت حكومة الكونغو الديمقراطية إن الفيضانات تسببت في مقتل 39 شخصًا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك بعدما تعرضت المدينة لهطول أمطار غزيرة خلال الليل؛ ما تسبب في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.