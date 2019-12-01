السعودي الشهري يصل للعالمية ويحصد جائزة «الامتياز للأبحاث العالمية»

حصل محمد بن دحمان الشهري، على درجة الدكتوراه وجائزة امتياز الأبحاث العالمية في تخصص علوم الحاسب؛ تتويجًا لابتكاره خوارزميات ذكية، تم برمجتها وتطبيقها، وأدت لنتائج متميزة في تحسُّن أداء الاتصال بين الأجهزة في شبكة إنترنت الأشياء.

أول باحث عربي

واختير الدكتور محمد دحمان الشهري كأول باحث عربي وسعودي يحصل على جائزه امتياز الأبحاث العالمية من أكبر مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي في أستراليا.

الجائزة سنوية

وقال الشهري، لـ«عاجل»، إن هذه الجائزة تُمنَح سنويًّا لمن لديه أبحاث تحمل أفكار علمية فريدة ونتائج بحثية مميزة، وتم نشرها في مجلات علمية ذات تصنيف عالٍ حسب معايير التصنيف الأسترالي لامتياز الأبحاث ERA أو حسب معايير التصنيف العالمي ISI Q1 في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه تم اختياره لنيل هذه الجائزة نتيجةً لنشر أحد أبحاثه في مجلة علمية تحمل تصنيفًا عاليًا حسب المعايير المحددة من قبل لجنة الجائزة والمذكور بعضها آنفًا.

وأضاف: فكرة البحث الحاصل على الجائزة باختصار بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي من تطوير الأمن والموثوقية في الوسط السيبراني وإنترنت الأشياء من خلال تطبيق المنطق الضبابي fuzzy logic في تحديد مدى مستوى درجة الموثوقية للأجهزة المتصلة والتنبؤ بخطورة الهجمات المحتملة.

رفع كفاءة الأجهزة المتصلة عبر الإنترنت

وأكد الشهري أن هذه الخوارزميات الذكية تساهم في رفع كفاءة الأجهزة المتصلة عبر الإنترنت أو ما يسمى بإنترنت الأشياء Internet of Things من خلال تطبيق عدد من المعاملات والمعايير المرتبطة بالموثوقية والأمان وتطبيق الذكاء الاصطناعي وتدريب الحساسات والأجهزة المرتبطة على ذلك.

تحسين بيئة الأمن والموثوقية

وأوضح الشهري أن هذه الخوارزميات الذكية تعمل على تطوير وتحسين بيئة الأمن والموثوقية من خلال صد أصعب واشهر الهجمات التي تهدد الأمن السيبراني واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنترنت الأشياء لتعزيز الأمان آليًّا في الأجهزة والحساسات.

وأكد أن بعض هذه الهجمات تعتمد على تغيير نمط سلوكها behaviors عند الدخول للشبكة؛ حيث إنها تتظاهر قبل الدخول للشبكة بأنها غير خطرة وآمنه وتستطيع أن تحمل نفس نمط وسلوك الأجهزة ومعاملات الإشارة والجهد والطاقة من الشبكات الآمنة المحيطة.

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وأوضح أنه بمجرد إعطائها الإذن بالدخول والاتصال بالشبكة تقوم بالكشف عن سلوكها الحقيقي وتهاجم الشبكة الضحية، مؤكدًا أنه لذلك السبب تم ابتكار هذه الخوارزميات التي تستطيع التنبؤ بالأجهزة الخطرة والتي تهدد الشبكات قبل دخولها لمجال الاتصال بالشبكة، وتوفر الحماية للشبكات وأجهزتها المرتبطة والمتصلة بالإنترنت.

وتابع أن من أشهر وأصعب الهجمات التي تعمل هذه الخوارزميات لصدها هي: contradictory behavior attacks, on-off attacks, bad mouthing attacks and bad service attacks

منتدى العلماء الحائزين على أعلى الجوائز العلمية

وحول اختياره ضمن أفضل ٢٠٠ عالم وباحث شاب للمشاركة في منتدى العلماء الحائزين على أعلى الجوائز العلمية في الاختراعات والابتكار مثل نوبل وايبل و ACM في المانيا قال: إن هذا المنتدى الفريد من نوعه عالميًّا فكرةً ومضمونًا يهدف إلى استقطاب عدد من الشباب المتميزين علميًّا وبحثيًّا للاستفادة من هؤلاء العلماء الكبار في تخصصات علوم الحاسب الآلي والرياضيات ويحلوا محلهم يومًا ما.

أول رئيس سعودي لمعهد IEEE

وأشار إلى أنه تم اختياري كأول رئيس سعودي لمعهد IEEE بجامعه سيدني للتقنية فرع الطلاب.

وتابع: كنت سعيدًا بأن كنت أول عربي وسعودي يرأس هذا المعهد ويساهم في تأسيسه لتقديم كل ما يفيد المجتمع العلمي الهندسي والحاسوبي في الجامعة.

ويقدم المعهد العديد من الدورات والبرامج التطبيقية وورش العمل والمحاضرات العلمية في التخصصات الهندسية وعلوم الحاسب الآلي.