«سجون عسير» تشارك في معرض الحملة التثقيفية بمناسبة يوم المرأة العالمي

شاركت مديرية السجون بمنطقة عسير، اليوم السبت، في معرض الحملة التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمركز عسير مول التجاري بأبها.

وأُقيمت هذه الحملة تحت شعار «أوقف العنف ضد المرأة» ضمن الدور الحيوي والمجتمعي الذي تقوم به المديرية العامة لـ«السجون بمنطقة عسير».

عرض منتجات النزيلات

وتضمن مشاركة «سجون عسير» عرض منتجات النزيلات وشرح البرامج التوعوية المقدمة للنزيلات والرعاية الاجتماعية والنفسية التي تراعي خصوصية المرأة.

تكريم سجون منطقة عسير

وخلال الفعالية تم تكريم مديرية السجون بمنطقة عسير على هذه المشاركة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تم تنظيمها برعاية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، وشهدت مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية.