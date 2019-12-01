التنفيذ تباشر 71 حكما أجنبيا بقيمة 288 مليون ريال

مكانة دولية
بحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تلتها منطقة الرياض بـ19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تُقدّر بـ36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل ونجران بـ10 طلبات بقيمة بـ300 ألف ريال.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
المعاملة بالمثل
يختص قضاء التنفيذ بالأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المناطق
الشرقية
31 طلبًا
200 مليون ريال
الرياض
19 طلبًا
51 مليون ريال
مكة المكرمة
11 طلبًا
36.7 مليون ريال
المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، نجران
10 طلبات
300 ألف ريال
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