استمرار تعطل سفير 2 يوقف إجراءات المبتعثين والعيسى: عرضت ملاحظاتي على النظام

في الوقت الذي استمر تعطل تطبيق «سفير 2» لخدمة المبتعثين منذ نحو شهر، استغرب مبتعثون من ترويج وكالة الابتعاث لخدماتها الإلكترونية وحثها الطلاب على تحميل التطبيق الذي حل بديلا عن «سفير 1»، الأمر الذي تسبب بإرباك الطلاب وتعطيل إجراءات دراستهم وتذاكر سفرهم المستحقة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الملحق الثقافي في أميركا سابقا الدكتور محمد العيسى لـ«دوت الخليج» بأنه عرض على الوزارة ملاحظاته على النظام في وقت سابق، مطالبا بإصلاح العطل من أجل مصالح الطلاب ولعدم عرقلة مسيرتهم التعليمية في ظل نظام شديد تتبعه الولايات المتحدة في نظامها التعليمي.

500 ألف مبتعث

لفت العيسى، إلى أنه ترك العمل في الملحقية وسوف ينتقل للعمل التطوعي مستقبلا لخدمة أبناء دوت الخليج والطلاب لنقل تجربته التي قاربت 13 عاما في خدمة 500 ألف مبتعث، تخرج منهم قرابة 200 ألف طالب، حيث بدأت في عام 2007 وانتهت مهمته في نوفمبر 2019.

88 خدمة

روجت وكالة الابتعاث أمس، الأول عبر تطبيقها في تويتر لتحميل تطبيق «سفير 2» لكي يستفيدوا من 88 خدمة متاحة إلكترونيا، فيما طالب المبتعث أصيل خواجي بأن يواكب الموقع الذي يخدم الطلاب رؤية المملكة 2030، كونه لا يزال موقعا بدائيا لا يمت للرؤية بصلة. ولفت مبتعثون إلى أن وكالة الابتعاث لا تزال تروج لتطبيق «سفير 2» منذ إغلاق سفير 1 في 24 أكتوبر، ونسيت أن المبتعثين في مختلف دول الابتعاث لا يزالوا يعانون الأمرين من التزامات الجامعات والمعاهد ومن أخطاء النظام الجديد، مطالبين بإيجاد حل سريع لإنهاء المشكلة.

إنهاء الإجراءات

لا يزال الطلاب في كافة دول الابتعاث حول العالم يواجهون الصعوبات في إنهاء إجراءاتهم، حيث خصصت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية مركزا لتلقي الاستفسارات، فيما استغرب مبتعثون من إطلاق الموقع في منتصف العام الدراسي دون تهيئة الطلاب عليه أو اختباره، ليؤكدوا أن اتصالاتهم وطلباتهم المرسلة عبر البريد الإلكتروني لم يتم التجاوب معها، يأتي هذا وسط غياب رد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، الذي تواصلت معه الصحيفة مرارا للتعليق حول عطل نظام «سفير 2».

رؤساء الأندية

من جهتهم رفع رؤساء الأندية الطلابية السعودية في الجامعات خطابا لوكيلة شؤون الابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، طالبوا فيه بالنظر في الصعوبات التي يواجهها المبتعثون والمبتعثات خصوصا في هذا التوقيت الحرج الذي يتزامن مع الضغط النفسي المصاحب لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي، وذلك مع تخرج بعض الطلبة وعودتهم إلى المملكة قريبا، مطالبين فيه العودة إلى الموقع القديم «سفير 1» عوضا عن النظام الجديد المعطل إلى أن يتم إصلاح الخلل فيه.

ملاحظات على «سفير 2»

تطبيقه على جميع الدول

دون التدرج فيه

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بطء النظام بشكل كبير

وجود أخطاء في المعلومات الشخصية والدراسية

أخطاء في تواريخ انتهاء البعثة حتى بعد تحديث البيانات

تأخر الرد على الطلبات بشكل مبالغ فيه

تضرر المبتعثين ماديا ومعنويا وتعطل مصالحهم

عدم تسديد الرسوم الدراسية لعدد كبير من المبتعثين

تعليق إصدار الضمانات المالية لبعض الطلاب

إطلاق النظام دون اختباره والتأكد من فعاليته

انشغال الطلاب عن دراستهم بالتواصل والتراسل مع الدعم الفني

عدم نقل الطلبات السابقة في نظام «سفير 1» إلى

«سفير 2»