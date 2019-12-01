الأمن وأمان

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة. وقال: «أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي مقامكم الكريم مقاليد الحكم - أمد الله في حياتكم الغالية - في الوقت الذي يحتفي دوت الخليج والمواطنون والمقيمون بهذه المناسبة السعيدة، وهم ينعمون بالأمن والأمان والازدهار في شتى المجالات، واستمرار مسيرة العطاء والبناء والتطوير لمؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة الغالية - ولله الحمد -، في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات أمنية واقتصادية ومالية، وبلادنا الغالية بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادتكم الحكيمة والرشيدة تنعم بمزيد من المنجزات العملاقة، تميزت بالشمولية والتكامل والبناء على امتداد المملكة».

رخاء وبناء

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين. وقال: «تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية، ثاقبة بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا دوت الخليج الهمام». وأضاف: «إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوان في خدمة هذا دوت الخليج ومواطنيه خارجيا وداخليا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعوديه في القمة دوما وأبدا - بإذن الله -».

شخصية قيادية

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في هذه الذكرى والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو.. والحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض بها نحو مصاف الدول المتقدمة، بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية، وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

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عهد ووفاء

وصف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ذكرى البيعة الخامسة بأنها مرحلة عهد ووفاء تجاه قائد فذ دانت له أسس ومبادئ الإدارة الحكيمة وأصول السياسة والتعامل الرشيدة، فأرسى خلال سنوات حكمه دعائم الأمن والتنمية ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة، ولم يألُ جهداً في المضي قدماً بمسيرة دوت الخليج نحو التقدم والتطور وتوفير الخير والرفاهية للوطن والمواطن.

مناسبة غالية

أعرب المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن بالغ الفخر والاعتزاز بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للبيعة، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء هذا دوت الخليج العزيز تجسد التلاحم والترابط والوفاء بين الشعب والقيادة في أزهى صوره، كما أنها تدفع إلى المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا دوت الخليج الغالي، من أجل نمائه وازدهاره.