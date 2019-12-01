5 رحلات إضافية من مطار نجران يوميا

‫زف نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد زيادة تشغيل مطار ‬نجران بواقع رحلتين من نجران إلى جدة وثلاث رحلات من نجران إلى الرياض، بعد لقائه بمدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان، الذي قدم تقريرا لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران، خلال الأشهر الـ 6 الماضية.

وأكد الأمير تركي بن هذلول أن أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران، مع زيادة السعة المقعدية ومع مراعاة جدولة أوقات الرحلة، بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين لرفع معاناة المرضى والمسافرين وزوار المنطقة، واستقبال الوفود والسياح من وإلى منطقة نجران.

يأتي ذلك بعد إعادة فتح مطار نجران جنوب المملكة، والذي توقف عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات ونصف بسبب الحرب في اليمن، وتم اكتمال الاستعدادات وأعيد تشغيل مطار نجران، واستؤنفت الرحلات في المطار ابتداء من 1 رمضان السابق، وسيرت الخطوط السعودية رحلتين يوميا إلى الرياض ورحلة إلى جدة، بعد قرار موافقة الجهات المختصة، وعملت الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل مطار منطقة نجران، بسبب مخاوف أمنية على سلامة الركاب والطائرات من نيران جماعة الحوثي اليمنية.