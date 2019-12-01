الرفعة والعزة

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أن الجميع يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، الملكُ الذي يحمل آمال بلاده وطموحات شعبه لمنصات الرفعة والعزة، والقائد الذي عزّز لبلادنا المكانة بين دول العالم قاطبة، وبات دوت الخليج بفضل الله ثم بحنكته محطَّ الاهتمام ومنبعاً لصناعة القرار.

حزم وعزم

رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وقال «يحتفي السعوديون بقائد استثنائي قاد مسيرة بلادنا بخطوات واثقة إلى مستقبل مزدهر، وقائد عظيم يكتب فصلاً مجيداً لمسيرة وطننا المجيد». وأضاف «في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين نستذكر مسيرة حزم وعزم، مضى فيها قُدُمًا لرفعة دوت الخليج والمواطن».

إحقاق الحق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد العديد من التطورات والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

ذكرى غالية

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بارك نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة ذكرى غالية وعزيزة على الجميع تجسّد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لقائد كرّس وقته وجهده من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن من خلال رؤيةٍ سديدة.

تحولات إيجابية

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية؛ خدمةً للمستفيدين وتسهيلاً عليهم. وقال إن «هذا العهد الميمون أضحى أنموذجًا يُحتذى به لما تحقق من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة».

فرصة عظيمة

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان تبريكاته وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن هذه الذكرى المتجددة تمثل لجميع السعوديين مناسبة عظيمة لتجديد الوفاء والولاء لقائد هذه البلاد المباركة وولي عهده الأمين، وتُعد فرصة عظيمة لاستشعار نِعَم الله علينا في هذا العهد الميمون، من تطور ونهضة وازدهار على الأصعدة كافة.