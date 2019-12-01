تهنئة رومانيا وأفريقيا الوسطى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فرنر يوهانز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركونج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسين، ولحكومتيهما وشعبيهما اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتين مماثلتين لرئيسي رومانيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجياً لحكومتيهما وشعبيهما المزيد من التقدم والازدهار.



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