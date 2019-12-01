169 مركزا صحيا يسعف مليوني مريض في جازان

كشفت صحة منطقة جازان لــ«دوت الخليج» أن المراكز الصحية التي بلغت 169 مركزا، قدمت 5 خدمات صحية لــ2.327.788 مليون مراجع، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة إلى أن عدد المراجعين للعيادات العامة بلغ 1.736.243 مليون مراجعا، مضيفة أنها تعمل على مشروع تطوير بيئة العمل بالمراكز الصحية، وتقديم الأداء الأفضل لرعاية المريض.

بيئة محفزة

استنفرت صحة المنطقة جهودها في تقديم الخدمات الطبية، والتي تهدف إلى مواصلة العمل على تحسين بيئتي العمل والاستقبال لجميع المرافق الصحية، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف.

ويشتمل مشروع تحسين بيئة العمل على استحداث قاعات انتظار للمستفيدين، وتزويدها بالشاشات، واستغلال المراجع وقت انتظاره، فيما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتطوير مكاتب الموظفين بتأثيث مكتبي، يتماشى مع هدف التطوير، وتحقيق مردود إيجابي على إنتاجية العمل، ومراعاة استغلال المساحات المتاحة بتلك المرافق الصحية بشكل أمثل، وذلك من أجل تقديم أداء أفضل.

9 عيادات

أكدت صحة جازان لــ«دوت الخليج» أن إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية بمنطقة جازان بلغ 2.327.788 مراجعا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ عدد المراجعين للعيادات العامة 1.736.242 مراجعا، و349.883 مراجعا لعيادات الأمراض المزمنة، وعدد 69.904 مراجعا لعيادات الأسنان، و28.420 مراجعة لعيادات الحوامل، وبلغ عدد مراجعي عيادات الطفل السليم 143.339 مراجعا، وإجمالي مراجعي الخدمات المساعدة 514.873 مراجعا، منهم 310.248 مراجعا لأقسام المختبرات بالمراكز، و196.962 مراجعا للخدمات التمريضية، و7663 مراجعا لأقسام الأشعة.

أبوعريش تتصدر

بينت صحة جازان أن مركز أبوعريش الشمالي تصدر قائمة المراجعين للمراكز الصحية التي تبلغ 169 مركزا صحيا، تليه مراكز صبيا وبيش والشقيق والعارضة وبني مالك، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة اشتملت على 5 خدمات ممثلة في: التحصين، ورعاية الحوامل، والأمراض المزمنة، ورعاية الأسنان، والصحة المدرسية، مضيفة إلى أن عدد المراكز التي تم تحسين بيئة العمل بها تبلغ 21 مركزا، و 6 مراكز صحية جار العمل على تحسين بيئتها.

مليونا مراجع للمراكز الصحية بجازان

9 عيادات استقبلت المراجعين

أبوعريش تتصدر قائمة المراجعين

تحسين بيئة العمل في 21 مركزا صحيا

استكمال العمل في 6 مراكز صحية

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أبرز أهداف التطوير

تحسين بيئتي العمل والاستقبال

تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

توفير بيئة عمل محفزة للموظفين

تعزيز أهمية التواصل الداخلي

تحقيق مردود إيجابي

الإسهام في إنتاجية العمل

أبرز الخدمات المقدمة

التحصين رعاية الحوامل

الأمراض المزمنة

رعاية الأسنان

الصحة المدرسية