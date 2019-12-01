الجولات الملكية تلاحم وتنمية متوازنة

عكست جولات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مناطق المملكة اهتمامه الكبير بالمواطن، وتفقد أحواله، إذ حملت تباشير الخير والعطاء الوفير للوطن والمواطنين. وأثمرت خلال العام الماضي عن تدشين عدد كبير من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن في شتى المجالات التي تجاوزت كلفتها مليارات الريالات، كما أنها لم تقتصر على منطقة بعينها بل شملت مناطق عدة ومحافظات مختلفة في أرجاء المملكة.

الرياض

التاريخ: 10 ربيع الآخر 1437

المشروع: «ياسرف» للتكرير

شهدت الرياض وبكين، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينج، تدشين إنجاز البلدين لمشروعهما المشترك بين أرامكو وساينبوك «ياسرف»، بعد أن شاهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».

واستغرق المشروع 200 مليون ساعة عمل.

ويعد باكورة الشراكة بين البلدين في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

140

ألف طن

بنزين

سنوياً.

91

ألف برميل

جازولين

يومياً.

6200

طن متري

فحم بترولي يومياً.

264

ألف برميل ديزل كبريتي فائق الانخفاض يومياً.

1200

طن متري

كبريت

يومي.

6

آلاف فرصة

عمل مباشرة

وغير مباشرة.

الرياض

التاريخ: 10

ربيع الآخر 1437

المشروع:

افتتاح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC).

المهمة

القيام ببحوث في اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها وتأثيراتها على البيئة.

برامج المشروع تشمل

إنتاج الطاقة، تحولات الوقود وتقنياته، رصد الموارد المختلفة للطاقة ودراسة جدواها الاقتصادية.

أبرز مهامه

كبح الهدر

وحماية البيئة.

رفع جدوى مصادر الطاقة وتنويعها لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

التعرف على التوجهات العالمية.

توقع سياسات

إنتاج الطاقة واستهلاكها.

وضع برامج بحثية متخصصة للباحثين الزائرين تخاطب دول الجوار الخليجي والصين وشرق إفريقيا.

المشروع يحوي منطقتين رئيستين

الأولى: مجمع البحوث، ويشمل 5 مبانٍ رئيسة.

الثانية: الحي السكني.

منشآته صديقة للبيئة.

عقد شراكات في الأبحاث مع جهات مختصة في العالم.

يتعاون المركز مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والاقتصادية والهيئات الحكومية.

الحرص على سلامة البيئة بالتزامن مع توفير الحد الأقصى من الطاقة.

تحسين نوعية استهلاك الطاقة من المواطنين.

المدينة المنورة

زيارة الحرم النبوي وتأدية الصلاة في الروضة الشريفة عقب وصوله.

تشريف حفل أهالي المدينة المنورة.

تدشين عددٍ من المشاريع التنموية.

زيارة مسجد قباء بالمدينة المنورة وأداء ركعتي تحية المسجد.

تدشين متاجر «صُنع في المدينة» في الساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف.

افتتح متحف السلام.

تدشين مشاريع بقيمة 4 مليارات تشمل عدداً من المشاريع التنموية تُقدّر تكلفتها بـ4 مليارات و114 مليون ريال، شملت: مشاريع في التعليم والصحة والمياه الكهرباء وأمانة المنطقة.

استقبل عدداً من الوزراء وكبار رجال الدولة الحالين والمتقاعدين من خريجي ثانوية طيبة.

دشن خادم الحرمين مشاريع تعليمية في المدينة المنورة بـ251 مليون ريال وهي:

المشاريع التعليمية الجديدة

45

مبنى تعليميا

515

فصلا دراسيا للبنين

209

فصول دراسية للبنات

حيث يتمكن الطلاب والطالبات من هذه المباني والفصول التعليمية المطابقة لأحدث المواصفات الهندسية من ممارسة البرامج وفق أحدث المعايير.

القصيم

التاريخ: 28 صفر 1440

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منطقة القصيم، لتفقد أحوال المواطنين، وافتتاح عددٍ من المشاريع التنموية، حيث تشرف أهالي منطقة القصيم بهذه الزيارة الميمونة للمنطقة وبإقامة حفل استقبال بهذه المناسبة، وافتتح خلال زيارته الميمونة 402 مشروع في 12 قطاعا بقيمة إجمالية قدرها 12 مليارا و151 مليونا و913 ألفا و844 ريالا، ودشن ووضع حجر الأساس لـ199 مشروعا لـ5 قطاعات حكومية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات و202 مليون و976 ألفا و343 ريالا.

وبمناسبة هذه الزيارة الكريمة، وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

تبوك

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر الأساس لـ151 مشروعا في تبوك، بلغت قيمتها أكثر من 11 مليارا و800 مليون ريال، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث شملت المشاريع الجديدة العديد من الوزارات والهيئات، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة «نيوم، البحر الأحمر، أمالا» التي تُقدّر بمئات مليارات الريالات.

وكانت القيمة الإجمالية للمشاريع 11.8 مليارا، منها 98.307.444 ريالا للسياحة والتراث الوطني، و757.757.355 ريالا للبلدية والقروية، و1.492.642.931 ريالا للبيئة والمياه والزراعة، و4.988.858.325 ريالا للطاقة والصناعة، و407.807.439 ريالا للإسكان، و1.582.881.399 ريالا للتعليم، و1.631.006.967 ريالا للنقل، و876.091.556 ريالا لهيئة الموانئ.

المنطقة الشرقية

التاريخ: 23 صفر 1438 حتى 2 ربيع الأول 1438

الأحساء

المشاريع

4 مشاريع تابعة لوزارة الإسكان بالأحساء؛ بينها

ضاحية الأصفر التي توفر 100 ألف وحدة سكنية.

إسكان المبرز يحتوي على 116 وحدة سكنية و95 قطعة أرض سكنية.

إسكان الأحساء (جنوب الهفوف) يوفر 500 وحدة سكنية مع تكامل الخدمات.

مدينة العلم في واحة الأحساء (المدينة الجامعية لجامعة الملك فيصل).

إسكان الأحساء (أرض الجامعة) يتضمن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة.

استقبل خادم الحرمين الأمراء والعلماء والمسؤولين وجمعا من المواطنين في قصر الخليج.

تدشين عددٍ من المشاريع التنموية؛ بينها:

مشاريع الجبيل ورأس الخير بـ160 مليار ريال.

3 مشاريع للطاقة الكهربائية بـ20 مليار ريال؛ هي:

01

مشروع هجر بقيمة 10 مليارات ريال لإنتاج 4 آلاف ميجاواط.

02

توسعة محطة القرية بـ2 مليار ريال لإنتاج 4850 ميجا واط.

03

المشروع الثالث بـ8 مليارات ريال.

مشاريع صحية

مستشفى الولادة سعة 500 سرير.

مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام

بسعة 500 سرير.

مستشفى سعود بن جلوي بالأحساء بسعة 300 سرير.

مستشفى الملك فيصل العام بالأحساء سعة 200 سرير.

مستشفى العمران العام بسعة 100 سرير.

مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية؛ تتضمن:

مشاريع المياه والصرف الصحي.

مشروع توسعة صوامع القمح بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

مرافئ صيد الأسماك في دارين والخبر والزور والقطيف.

مشروع صوامع تخزين القمح وإنتاج الدقيق بالأحساء.

مشاريع وزارة النقل في الشرقية

بطاقة 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا «مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام».

مشاريع أخرى، وتشمل:

تدشين 242 مشروعا تنمويا باستثمار يزيد عن 216 مليار ريال بالجبيل.

إطلاق خادم الحرمين الشريفين منظومة تنوع مصادر الدخل وتوفير الوظائف في مدينة الجبيل الصناعية.

عدد من المشاريع الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية وأرامكو السعودية والقطاع الخاص.

مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير والبنية الأساسية

التنموية، تتضمن:

07

وافق خادم الحرمين الشريفين على تسمية مجمع أرامكو للصناعات البحرية بمجمع سلمان للصناعات البحرية.

06

المجمع الصناعي.

05

القرية السكنية.

04

شبكة

الغاز.

03

Advertisements

محطة

تحلية المياه.

02

ميناء رأس

الخير.

01

مشروع النقل «سار» بـ25 مليار ريال.

08

دشن مشاريع نفطية لشركة أرامكو بـ160 مليارا، تتضمن:

مشروع تطوير حقل منيفة البحري للزيت الخام.

مشروع معمل الغاز في واسط.

مشروع تطوير الإنتاج في حقل خريص للزيت الخام.

مشروع مرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة.

مشاريع زيادة إنتاج الزيت في الشيبة.

افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

الجوف

المشاريع

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجوف مشاريع تنموية ضخمة لـ8 قطاعات شملت وزارة الشؤون ومتنزهات وحدائق ومرافق بلدية وطرق وشوارع، إلى جانب مشاريع لدرء أخطار السيول ومشاريع وزارة التعليم التي تتضمن مشاريع خاصة بجامعة الجوف تتمثل في «كليات تعليمية، مبان سكنية، منشآت رياضية، مشفى طبي»، وكذلك مشاريع خاصة بوزارة الإسكان تتمثل في «تدشين مشروع إسكان سكاكا»، ومشاريع وزارة النقل وهي عبارة عن «إصلاح الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة»، أما مشاريع وزارة الداخلية فشملت تدشين مبانٍ تدريبية، إضافة إلى مشاريع أخرى لوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

21

مشروعا لوزارة

الصحة.

77 لوزارة

الشؤون البلدية والقروية.

15 لوزارة

البيئة والمياه والزراعة.

11 مشروعا

لوزارة

الإسكان.

عدد من مشاريع

منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

82

لوزارة التعليم.

22 لمنظومة النقل.

مشروع المرحلة الأولى من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

مشروع استغلال طاقة الرياح في دومة الجندل.

مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

حائل

التاريخ: 30 صفر 1440هـ

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع التنموية في منطقة حائل، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي شملت عدة هيئات ووزارات 7 مليارات ريال، بمجمل 259 مشروعا، حيث بلغت قيمة مشاريع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مليارا و877 مليون ريال، ووزارة الشؤون البلدية والقروية مليارا و258 مليون ريال، ووزارة الحرس الوطني مليارا و139 مليون ريال، ووزارة البيئة والمياه والزراعة 959 مليون ريال.

ودشن خادم الحرمين ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع في حائل، فكان من نصيب الهيئة العامة للسياحة والتراث مشاريع بقيمة 7 ملايين و874 ألف ريال، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 66 مليونا و285 ألف ريال، وكان الإجمالي 74 مليونا و159 ألف ريال، أما وزارة الحرس الوطني فبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليارا و139 مليون ريال، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح بوزارة الشؤون البلدية والقروية 562 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 696 مليون ريال، وبلغت القيمة الإجمالية مليارا و258 مليون ريال.

وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح بوزارة البيئة والمياه والزراعة 543 مليون ريال، وقيمة مشاريع وضع حجر الأساس 416 مليون ريال، وقيمة إجمالية تبلغ 959 مليون ريال، وفي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليارا و877 مليون ريال، وفي وزارة الإسكان بلغت قيمة مشاريع الافتتاح 922 مليون ريال، وفي وزارة التعليم بلغت قيمة مشاريع الافتتاح 709 ملايين ريال، وفي وزارة النقل بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 259 مليون ريال.

بوابة الدرعية

السعودية «بوابة الدرعية» مشروع سياحي بـ64 مليار ريال

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق. وكشفت النظرة المستقبلية لهيئة تطوير بوابة الدرعية الملامح الحديثة للمكان الموغل في التاريخ، ليكون في قادم الأيام وجهة تاريخية وثقافية وسياحية على المستوى العالمي، وقصة تروى للأجيال عن سيرة دوت الخليج الشامخ ورجاله المخلصين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى. ونشأت «الدرعية» على ضفاف وادي حنيفة عام 850 للهجرة/1446م وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان، ليلتقي الماضي مع الحاضر في واقع مميز للحياة المعاصرة. كما يهدف المخطط الرئيسي لبوابة الدرعية الذي أسس له خادم الحرمين خلال رعايته للحفل بقيمة 64 مليار ريال، إلى بناء مجتمع حضاري تقليدي يحتفي بالتاريخ الثقافي العريق للمملكة ممتداً على مساحة 7 كيلومترات مربعة بحيث يوفر المخطط 5 أماكن مميزة للتجمع والاستكشاف تشمل:

- ميدان الملك سلمان ويقع في الجهة الشمالية ويمثل أكبر منطقة للتجمع في بوابة الدرعية.

- مدرج سمحان يقع في منتصف الطريق الممتد على طول الجرف بجوار منطقة التجزئة على الجانب الغربي لبوابة الدرعية.

- ميدان النصب التذكاري لأبطال المملكة ويقع وسط بوابة الدرعية ليربط بين شرق وغرب البوابة ويجاور منطقة أنماط الحياة الجديدة.

- ميدان المسجد ويقع على طول الطريق المعبد ويمثل نقطة الوصول إلى مسجد الملك سلمان.

- ميدان القرية التاريخية ويقع في الطرف الجنوبي للقرية التاريخية وستمنح الأماكن والشوارع والبوابات والأبراج والساحات أسماء مستوحاة من الشخصيات التاريخية الشهيرة والملوك والأبطال احتفاء بإرثهم العريق. ويحد الجرف الطبيعي حافة الهضبة المرتفعة ليضيف عنصراً من الجمال إلى بوابة الدرعية.

تضمن المخطط 6 متاحف هي

متحف منزل آل سعود «يضم جناحاً مخصصاً للملك سلمان ويحتضن إرث المملكة وإنجازات خادم الحرمين».

متحف الدولة السعودية وشبه الجزيرة العربية «يستعرض تاريخ المنطقة وتطور الدولة السعودية».

متحف رحلة الـ100 قصة «سيمكن الزوار والمقيمين من التفاعل مع قصص تاريخ المملكة وثقافاتها عبر مختلف المواقع ومن خلال التجارب الواقعية والإلكترونية».

مركز الدرعية للفنون «يعنى بالفنون والثقافة المعاصرة ويقع ضمن منطقة البجيري ويربط الماضي بالحاضر والثقافة بالطبيعة».

متحف الفنون الرقمية «يحفز لخوض تجربة مبتكرة ومشابهة للواقع تعرض مختلف المعلومات عن تاريخ الدرعية بهدف جذب الأجيال الجديدة لاستكشاف تراثهم الوطني».

متحف مسك للتراث «وهو مؤسسة تعليمية تهدف إلى تحفيز الجيل القادم للتفاعل بكل ما يتعلق بتاريخ وإرث المملكة عبر ترويج آخر الأبحاث والتميز بطريقة العرض».

ويشمل المخطط الرئيسي لبوابة الدرعية «منطقة الفنون»، وسيتم تأسيس 5 أكاديميات ضمن منطقة الفنون، وتوفر فرص تعلم تشمل العديد من التخصصات المحلية مثل: الخط العربي، الفنون الإسلامية، العمارة النجدية والأبنية الطينية، فنون الطهي النجدية، المسرح والموسيقى العربية.

الحدود الشمالية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 65 مشروعا تنمويا في منطقة الحدود الشمالية، بتكلفة 10.532.730.802 ريال، والمشاريع تشمل:

للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. بـ95.570.091 ريالا

وزارة الصحة 16 مشروعا بـ773,300,000 ريال.

الشؤون البلدية والقروية

8 مشاريع

بـ968,202,231 ريالا.

البيئة والمياه والزراعة

12 مشروعا بـ482,360,697 ريالا.

الإسكان 4 مشاريع بـ691,454,289 ريالا.

التعليم 17 مشروعا بـ2,087,381,209 ريالات.

المالية مشروع واحد بـ259,441,433 ريالا.

الطاقة 3 مشاريع

بـ4,566,000,000 ريال.

الأسمنت الأبيض 3 مشاريع بـ500,000,000 ريال.

النقل بمشروعين اثنين بـ109,020,852 ريالا.

الرياض

التاريخ: 10 ربيع الآخر 1437

المشروع: «ياسرف» للتكرير

الرياض

التاريخ: 10

ربيع الآخر 1437

المشروع:

افتتاح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC).

المهمة

القيام ببحوث في اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها وتأثيراتها على البيئة.

برامج المشروع تشمل

إنتاج الطاقة، تحولات الوقود وتقنياته، رصد الموارد المختلفة للطاقة ودراسة جدواها الاقتصادية.

أبرز مهامه

تحسين نوعية استهلاك الطاقة من المواطنين.

كبح الهدر

وحماية البيئة.

رفع جدوى مصادر الطاقة وتنويعها لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

التعرف على التوجهات العالمية.

توقع سياسات

إنتاج الطاقة واستهلاكها.

الحرص على سلامة البيئة بالتزامن مع توفير الحد الأقصى من الطاقة.

يتعاون المركز مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والاقتصادية والهيئات الحكومية.

عقد شراكات في الأبحاث مع جهات مختصة في العالم.

وضع برامج بحثية متخصصة للباحثين الزائرين تخاطب دول الجوار الخليجي والصين وشرق إفريقيا.

منشآته صديقة للبيئة.

المشروع يحوي منطقتين رئيستين

الأولى: مجمع البحوث، ويشمل 5 مبانٍ رئيسة.

الثانية: الحي السكني.

شهدت الرياض وبكين، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينج، تدشين إنجاز البلدين لمشروعهما المشترك بين أرامكو وساينبوك «ياسرف»، بعد أن شاهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».

واستغرق المشروع 200 مليون ساعة عمل.

ويعد باكورة الشراكة بين البلدين في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

140

ألف طن

بنزين

سنوياً.

91

ألف برميل

جازولين

يومياً.

6200

طن متري

فحم بترولي يومياً.

264

ألف برميل ديزل كبريتي فائق الانخفاض يومياً.

1200

طن متري

كبريت

يومي.

6

آلاف فرصة

عمل مباشرة

وغير مباشرة.

المدينة المنورة

التاريخ: 18 رمضان 1437