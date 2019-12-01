فيفاء تعانق السحاب بمشاريع الخير والنماء

تعدّ محافظة فيفاء إحدى المحافظات السياحية على مستوى المملكة، والتي عانقت قمم جبالها السحاب، وحظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وحرص ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

المهندس أحمد علوان - رئيس بلدية فيفاء

رائد النهضة

قدم رئيس بلدية محافظة فيفاء المهندس أحمد محمد علوان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مناسبة مرور 5 أعوام على توليه مقاليد الحكم.

وقال رئيس البلدية، إن هذه المناسبة التي تمر علينا وقلوبنا مليئة بالحب والاطمئنان شغوفة بالإنجازات، ممتنة لخير العطاء في شتى المجالات التي ينعم بها دوت الخليج، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، مشيرا إلى أن محافظة فيفاء في هذا العهد الميمون حظيت بكثير من الإنجازات ومشاريع التنموية المتنوعة، وتطور مستمر في كل المجالات، منها القطاع البلدي الذي يعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين بالوطن والمواطن، مؤكدا أنه من الواجب على كل مواطن الفخر والمفاخرة بوطن الشرف والحزم والسؤدد، وطن الحق والعدل والنزاهة، وطن الخير والعطاء والسخاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

وأضاف بأن ذكرى البيعة تمثل مناسبة غالية على نفوسنا جميعا، وتأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمان والخير والرخاء، بفضل الله أولا، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وبتلاحم وترابط أبناء هذا دوت الخليج المعطاء مع هذه القيادة، مجددين لمليكنا ورائد النهضة الشاملة عهد الولاء والسمع والطاعة والبذل والتضحية، ونسأل المولى القدير له العمر المديد والأجر العظيم، ودوام الصحة لمليكنا، وحفظ الله وطننا وأمننا.

سفر سعد الشهراني - محافظ فيفاء

تطور ونماء

رفع محافظ فيفاء، سفر سعد الشهراني، باسمه ونيابة عن أهالي فيفاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية، مجددين الوفاء والطاعة والتأييد لهذا القائد الفذّ.

وقال محافظ فيفاء، إن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، ذكرى سعيدة، يفتخر ويعتز بها كل مواطن على أرض هذا دوت الخليج الغالي.

وأضاف، ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا إنجازات عظيمة، وتشهد نموا وتطورا على كل الأصعدة والمجالات التي أسهمت في تعزيز مسيرة البناء والتنمية، لينعم دوت الخليج والمواطن بالأمن والرخاء في ظل قيادة حكيمة تسعى للمضي قدما في تطوير مختلف قطاعات التنمية، لتعزز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وأكد الشهراني، أن ما شهدته المملكة خلال تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم من تطور ونماء ونقلة كبيرة، خلال رؤية المملكة 2030، والتي طالت مختلف الجوانب والمجالات، تواصل مسيرتها، وفي كل خطوة تخطوها مثار إعجاب العالم أجمع، واستطاعت أن تقطع المسافات الطويلة والصعبة بنجاح وثبات، وستسهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة، سائلا الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويحفظه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لوطنه ومواطنيه والأمة الإسلامية والعربية، وأن يديم الأمن والعز والخير على بلاد الحرمين الشريفين.

الشيخ علي حسن الفيفي - شيخ شمل قبائل فيفاء

لحمة وطنية

رفع شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي حسن الفيفي، باسمه ونيابة عن أهالي فيفاء، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الشيخ علي حسن الفيفي، إننا في هذه الأيام نسعد بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلك البيعة التي نعدّها من أفضل الأعمال التي نبادر إليها، وتمتد أيادينا لتؤكدها عاماً بعد عام، نظراً لما تحمله في طياتها من دلائل اللُّحمة والمحبة والوفاء بين القيادة الرشيدة والمواطنين المخلصين، ولما ترسمه من صورة مزهرة، لوطن شامخ، سطرت مسيرته عبر قرون من الزمن خير إنجاز وأفضل عطاء.

إنه سلمان الوفاء، الذي يحوز مكانة عالية في نفوس أبناء دوت الخليج وبناته، إنه سلمان المحبوب الذي منح منذ مقتبل شبابه دوت الخليج جهده ووقته، سعيا للرقي به، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا. وكان لشخصيته الإدارية الفذة أثر كبير في إحداث نقلات نوعية في مختلف الصعد: الحضارية والعلمية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وغيرها، حتى تبوأت المملكة -بفضل الله تعالى- مكانتها المرموقة إقليميا وعالميا، نفتخر معها ونعتز بهذا دوت الخليج الغالي.

نقلة تنموية

شهدت محافظة فيفاء نقلة نوعية في شتى المجالات، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، وحظيت بخيرات هذا دوت الخليج، ومشاريع تنموية عملاقة أسهمت في تطوير المحافظة، وتمثلت أبرز المنجزات التنموية في مختلف القطاعات، منها مشاريع البلدية التي تشكل إنجازات تنموية في هذه القمم الشاهقة.

ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبلدية محافظة فيفاء تحظى بالاهتمام وبمزيد من المشاريع، والخدمات للمواطنين في قمم وسفوح الجبال، والتي دفعت عجلة تنميتها وسياحتها. وقامت البلدية -وضمن خيرات هذا دوت الخليج وقيادته الرشيدة- بتنفيذ كثير من المشاريع الخدمية، كسفلتة الطرق، والإنارة، وفتح وتوسعة وعمل المتنزهات والمطلات، إلى جانب الخدمات البلدية الأخرى التي تقدم للمواطنين كالنظافة، والرش، والرخص وغيرها، وإنجاز كثير من المشاريع التي تشمل إنشاء متنزه قرضة السياحي، والسوق العام، وإنشاء مبنى المجلس البلدي الجديد، وإنشاء المسلخ النموذجي الجديد، وإنشاء متنزهي الدفرة وبردان، وتنفيذ مشاريع تثبيت الصخور، وإنشاء متنزه فيفاء العام، وإنشاء ساحة الاحتفالات، وتسوير كثير من المقابر، وتنفيذ مشاريع درء أخطار السيول، وازدواجية طريق 12، وكثير من العبارات، وتوسعة وسفلتة وإنارة طرق المحافظة، وعمل مصدات لها، وكثير من المشاريع الأخرى المنفذة، والتي ما زالت تحت التنفيذ، كمشروعي المركز الحضاري، ومبنى البلدية، وصالة الاحتفالات.

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مبادرات بلدية

استنفرت بلدية محافظة فيفاء -شرق جازان- جهودها في تنفيذ المبادرات، والتي تتمثل في مبادرات إنشاء ممشى الجوة، وتسوير مبنى البلدية الجديد، وسفلتة الطرق، واستكمال متنزه الحسينة، والإشراف على الطرق، والتي تخدم أكثر من 70 ألف نسمة، وتعزز الجانب الحضاري والجمالي للمحافظة التي تشتهر بجبالها الشاهقة، وزراعة المحاصيل الزراعية، مثل: الكاكاو، والبن، والسفرجل الجبلي، وغيرها، والأمطار طوال السنة.

تعزيز الاستثمار

أكد رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد علوان، أن البلدية تعزز الجانب الاستثماري لكثير من المواقع الاستثمارية، لتنشيط الخدمات، والجانب السياحي، إذ تعدّ محافظة فيفاء المقصد الأول للسياحة في المنطقة، نظرا لخضرتها الدائمة واعتدال جوها، ومدرجاتها الزراعية، وضبابها الذي يعانق القمم، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتلبية حاجة المواطنين في جبال فيفاء وزوارها، مشيرا إلى أن أبرز المواقع السياحية تتمثل في: متنزه قرضة السياحي الأول، ومطلات الدفرة وبردان، وممشى الجوة، ومتنزه فيفاء العام، وممشى الجوة، ومتنزه النافورة التفاعلية، وسوق فيفاء العام الذي يعد رافدا سياحيا واقتصاديا للمحافظة، وأن البلدية تسابق الخطى في تنفيذ كثير من الأعمال الجمالية بالمحافظة، ومداخلها.

مشاريع العطاء

أوضح علوان أن فيفاء تحظى، كغيرها في وطن الخير والعطاء، بالتنمية والازدهار، وكثير من المشاريع الحيوية والتنموية في كل القطاعات، في ظل حكومتنا الرشيدة، وتشهد متابعة واهتماما كبيرا، من أمير المنطقة ونائبه، اللذين يحرصان بشكل دائم على متابعة المشروعات وتنفيذها، وتلبية الاحتياجات، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، والتشديد على إبراز المحافظة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المملكة.

تسخير الإمكانات

أشار علوان إلى أن البلدية سخّرت كل إمكاناتها المتاحة لمواجهة الحالات المطرية، وقامت بتشكيل فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة، واستقبال البلاغات الواردة ومباشرتها في وقت قياسي، والعمل على إزالة الانهيارات الصخرية، وتوسعة الطرق، وفتح الطرق، وتكثيف الجهود ومضاعفتها، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

قفزات عظيمة

بيّن علوان أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحمل كثيرا من الإنجازات والتغييرات على كل المستويات، وتسير بقفزات عظيمة نحو مستقبل زاهر، وأن هذه البيعة الخامسة التي نجدد فيها الولاء والانتماء، وستكون عهدا جديدا لتحقيق نهضة شاملة لبناء دوت الخليج، وفق رؤية طموحة مستقبلية، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا، وينصر الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

محافظة فيفاء وجهة سياحية رائدة

مشاريع الخير والعطاء تسهم في تنمية فيفاء

اهتمام كبير ودعم القيادة تشهدها فيفاء

بلدية فيفاء تعزز الجانب الاستثماري

أبرز المشاريع المنفذة

إنشاء المتنزهات

السفلتة والإنارة

إنشاء الطرق وإصلاحها