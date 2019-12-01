ذكرى البيعة / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين يرفع التهنئة للملك المفدى بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة



الرياض 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم في البلاد.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نشهد في المملكة العربية

وعن الإنجازات التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين، قال سموه: " تعكف حكومة المملكة على تنفيذ خطة تنموية واعدة، أسهمت في الكثير من الإنجازات والمشاريع المختلفة، التي تحقق الرؤية الاقتصادية والتنموية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 في مؤسسات وأجهزة الدولة كافة".

وأكد سمو سفير المملكة لدى المنامة أن المملكة العربية السعودية احتلت مكانة عالية على الساحة الدولية، وباتت دولة ذات ثقل في القرار الدولي، وعضواً فاعلاً في الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، ومثل ذلك سجلت حضورها بامتياز كعضو فاعل ومؤثر في الاقتصاد العالمي، وأحد أعضاء مجموعة الـعشرين، وما استضافتها لاجتماعات قمة العشريين في عام 2020م إلا تأكيد على المكانة التي احتلها على مستوى الاقتصاد العالمي والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأشار سموه إلى الثقل السياسي الذي تمثله المملكة حالياً، وشكّل عامل استقرار لحفظ الأمن في المنطقة والعالم، وعامل مؤثر فيما يتعلق بحل العديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا المختلفة، لعل آخرها توقيع اتفاق الرياض مؤخراً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وختم سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

01:23ت م

0263



الرياض 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نشهد في المملكة العربية السعودية تحولات تنموية جوهرية، تحققت خلال السنوات الماضية، رافقها خطط مستقبلية تطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية مختلفة، اختصرت الزمن واهتمت ببناء المواطن، ومساهمته في بنا المجتمع والدولة من خلال "رؤية المملكة 2030"، ولطالما كان المواطن السعودي دائماً من أولويات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ".وعن الإنجازات التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين، قال سموه: " تعكف حكومة المملكة على تنفيذ خطة تنموية واعدة، أسهمت في الكثير من الإنجازات والمشاريع المختلفة، التي تحقق الرؤية الاقتصادية والتنموية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 في مؤسسات وأجهزة الدولة كافة".وأكد سمو سفير المملكة لدى المنامة أن المملكة العربية السعودية احتلت مكانة عالية على الساحة الدولية، وباتت دولة ذات ثقل في القرار الدولي، وعضواً فاعلاً في الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، ومثل ذلك سجلت حضورها بامتياز كعضو فاعل ومؤثر في الاقتصاد العالمي، وأحد أعضاء مجموعة الـعشرين، وما استضافتها لاجتماعات قمة العشريين في عام 2020م إلا تأكيد على المكانة التي احتلها على مستوى الاقتصاد العالمي والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشار سموه إلى الثقل السياسي الذي تمثله المملكة حالياً، وشكّل عامل استقرار لحفظ الأمن في المنطقة والعالم، وعامل مؤثر فيما يتعلق بحل العديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا المختلفة، لعل آخرها توقيع اتفاق الرياض مؤخراً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وختم سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //01:23ت م0263

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى البيعة / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين يرفع التهنئة للملك المفدى بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.