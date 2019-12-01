ذكرى البيعة / قائد قوات الأمن الخاصة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : " خمسة أعوام من العطاء بلا حدود, ونحن نستهل هذه المناسبة باستذكار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ملكاً على هذه البلاد ، وراعياً لمصالح شعبه ، وأمنه واستقراره ، ومحافظاً على حدود وطنه ومؤتمناً على مقدسات ديننا الحنيف، ومحارباً للفساد بشتى أشكاله وأنواعه، ومحقا للحق ومثبتا لقواعد العدل ، وواضعاً المملكة العربية

وأضاف معاليه أن الذكرى الخامسة للبيعة المباركة تأتي ووطننا الغالي بفضل الله ينعم بالرخاء والنماء والاستقرار ويظله الأمن والأمان في جميع مجالاته ومناشطه كلها.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -يقود هذه البلاد باقتدار وذلك بما حباه الله من رؤيه وحنكه ومتابعة مستمرة جاعلا هموم المواطن وحاجاته واحتياجاته اليومية هاجسه وهمه الأول، وخلال خمس سنوات من العطاء بلا حدود لم يألُ - حفظه الله - جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم والتجديد والتطوير والبناء والتميز فقد تعددت النشاطات في مجالات مختلفة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي أو الخيري والإنساني كما هي في مجالات الإصلاح والتصحيح والتطوير المستمر.

ونوه بأن الثوابت والقيم وكذلك الرؤى الواضحة لحكومه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- وضعت المملكة في المسار السياسي الصحيح ولا سيما في الأزمات والصراعات الدولية، كما حرص - حفظه الله- أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدت أشقائها في كل الدولة الشقيقة منها والصديقة.

وأكد معاليه أن الحديث عن هذه المرحلة وماتحقق يعجز اللسان عن وصفه والتعبير عن ذكره، سائلا الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يبقيه ذخرًا لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ هذا الوطن من كل سوء ومكروه إنه على كل شي قدير.

// انتهى //

01:06ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسرفع معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : " خمسة أعوام من العطاء بلا حدود, ونحن نستهل هذه المناسبة باستذكار ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ملكاً على هذه البلاد ، وراعياً لمصالح شعبه ، وأمنه واستقراره ، ومحافظاً على حدود وطنه ومؤتمناً على مقدسات ديننا الحنيف، ومحارباً للفساد بشتى أشكاله وأنواعه، ومحقا للحق ومثبتا لقواعد العدل ، وواضعاً المملكة العربية السعودية في مصافّ الأمم العظمى موضع الريادة والقيادة والفخر والاعتزاز".وأضاف معاليه أن الذكرى الخامسة للبيعة المباركة تأتي ووطننا الغالي بفضل الله ينعم بالرخاء والنماء والاستقرار ويظله الأمن والأمان في جميع مجالاته ومناشطه كلها.وأكد أن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -يقود هذه البلاد باقتدار وذلك بما حباه الله من رؤيه وحنكه ومتابعة مستمرة جاعلا هموم المواطن وحاجاته واحتياجاته اليومية هاجسه وهمه الأول، وخلال خمس سنوات من العطاء بلا حدود لم يألُ - حفظه الله - جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم والتجديد والتطوير والبناء والتميز فقد تعددت النشاطات في مجالات مختلفة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي أو الخيري والإنساني كما هي في مجالات الإصلاح والتصحيح والتطوير المستمر.ونوه بأن الثوابت والقيم وكذلك الرؤى الواضحة لحكومه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- وضعت المملكة في المسار السياسي الصحيح ولا سيما في الأزمات والصراعات الدولية، كما حرص - حفظه الله- أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدت أشقائها في كل الدولة الشقيقة منها والصديقة.وأكد معاليه أن الحديث عن هذه المرحلة وماتحقق يعجز اللسان عن وصفه والتعبير عن ذكره، سائلا الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يبقيه ذخرًا لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ هذا الوطن من كل سوء ومكروه إنه على كل شي قدير.// انتهى //01:06ت م0262

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