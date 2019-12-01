ذكرى البيعة / أمين السعودية اليوم مجلس الشورى يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة



الرياض 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية

ونوه معالي أمين عام مجلس الشورى – في تصريح صحفي - بما شهدته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من نهضة كبيرة في شتى المجالات، وقفزات تطويرية وإصلاحية نوعية في أجهزة الدولة ومؤسساتها .. لافتًا معاليه إلى ما حققته المملكة على صعيد مراجعة وتطوير العديد من الانظمة في الكثير من المجالات مما أسهم في تحفيز وتطوير العديد من القطاعات التنموية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وللمساهمة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن.

وأبان معاليه أن السنوات الخمس من هذا العهد الميمون وفي ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله-، سنت المملكة العديد من الأنظمة الجديدة لتواكب البلاد التطورات العالمية وأهل المملكة لتحتل مراكز متقدمة من بين دول العالم في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والتشريعية .

ونوه معاليه بالدعم والاهتمام الذي يحظى به المواطن في هذه البلاد المباركة من القيادة الرشيدة حتى أضحى المواطن محورا للتنمية، وهدفا لها مما أسهم بنهضة المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية.

// انتهى //

00:25ت م

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الرياض 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية ونوه معالي أمين عام مجلس الشورى – في تصريح صحفي - بما شهدته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من نهضة كبيرة في شتى المجالات، وقفزات تطويرية وإصلاحية نوعية في أجهزة الدولة ومؤسساتها .. لافتًا معاليه إلى ما حققته المملكة على صعيد مراجعة وتطوير العديد من الانظمة في الكثير من المجالات مما أسهم في تحفيز وتطوير العديد من القطاعات التنموية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وللمساهمة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن.وأبان معاليه أن السنوات الخمس من هذا العهد الميمون وفي ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله-، سنت المملكة العديد من الأنظمة الجديدة لتواكب البلاد التطورات العالمية وأهل المملكة لتحتل مراكز متقدمة من بين دول العالم في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والتشريعية .ونوه معاليه بالدعم والاهتمام الذي يحظى به المواطن في هذه البلاد المباركة من القيادة الرشيدة حتى أضحى المواطن محورا للتنمية، وهدفا لها مما أسهم بنهضة المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية.// انتهى //00:25ت م0260

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