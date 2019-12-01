السعودية اليوم / البحرية الليبية تنقذ 205 مهاجرين شمال الزاوية غربا بينهم 14 طفلا



طرابلس 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واس

أنقذت القوات البحرية الليبية، 205 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 14 طفلا، شمال الزاوية غرب ليبيا .

ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبي اليوم, ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل الليبية يضم ثلاث إشارات استغاثة حيث تم إنقاذ 158 رجلا و33 امرأة و14 طفلا، لافتا النظر إلى إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل

الليبي.

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