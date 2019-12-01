السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد قريتي الردحة وسمرة عقب هطول الأمطار



جيزان ٠٣ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، عدداً من المواقع التي شهدت هطول أمطار غزيرة، وجريان للسيول التي شهدتها المحافظة.

والتقى محافظ الدرب خلال الجولة الميدانية التي شملت قريتي الردحة وسمرة الجد، وبحث معهم احتياجات القريتين من الخدمات البلدية والتنموية الأخرى ،

وبين آن الجولة تأتي بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب آمير منطقة جازان، بتلمس احتياجات المواطنين, والعمل على توفير كل ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل العيش الكريم انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

//انتهى//

22:31ت م

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