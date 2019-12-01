ذكرى البيعة / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وبهذه المناسبة قال سموه : تأتي ذكرى البيعة كل عام ليعبر فيها أبناء الوطن عن مشاعر الولاء لقيادته، وتجدد علاقة التلاحم والوحدة عامًا بعد آخر وبلادنا - ولله الحمد - تنعم في أمن ورخاء في ظل قيادة رشيدة وشعب محب.

وسأل سموه المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين برعايته ويؤيدهما بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

// انتهى //

22:24ت م

0246



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.وبهذه المناسبة قال سموه : تأتي ذكرى البيعة كل عام ليعبر فيها أبناء الوطن عن مشاعر الولاء لقيادته، وتجدد علاقة التلاحم والوحدة عامًا بعد آخر وبلادنا - ولله الحمد - تنعم في أمن ورخاء في ظل قيادة رشيدة وشعب محب.وسأل سموه المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين برعايته ويؤيدهما بنصره وتوفيقه، وأن يديم على المملكة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //22:24ت م0246

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