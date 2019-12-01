ذكرى البيعة / المستشار الخاص لسمو أمير الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة



الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

رفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشار معاليه إلى أن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والحنكة القيادية.

وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها.

// انتهى //

21:46ت م

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