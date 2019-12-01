شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية في ذكرى البيعة.. المملكة تنعم بالترابط بفضل قيادة الملك سلمان والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 الملك سلمان أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحل في عامها الخامس، والمملكة تنعم بتوجيهات وجهود خادم الحرمين الشريفين بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، وسط ترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة.





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