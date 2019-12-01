شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات يوم ذوي الإعاقة في «إيفاء» والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي تنظمه جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة، غدا لمدة ثلاثة أيام.

وثمن مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الجمعية لليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي ينطلق من حرص سموه على جميع شؤون ذوي الإعاقة وتوفير سبل التمكين لهم ليمارسوا دورهم المأمول في برامج المملكة وخططها.

وأشار المحبوب إلى أن الفعاليات المصاحبة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ستقدم أركانا تعريفية عن الجمعية في المجال الطبي والتعليمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.

وأوضح أن الجمعية لها أهداف وهي: تشخيص جميع الإعاقات النمائية لدى الأطفال وتقويمها حتى سن 18 سنة بواسطة فريق طبي متخصص في مجال التأهيل و بمساعدة فريق عمل متخصص ،بالإضافة إلى تشخيص الإعاقة الحركية للبالغين وتقويمها التي تكون بحاجة إلى تدخل عن طريق الأطراف الصناعية و الجبائر والوحدات التأهيلية بواسطة الفريق الطبي والفني المتخصيين في هذا المجال.