شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات يوم ذوي الإعاقة في «إيفاء» والان نبدء بالتفاصيل
وثمن مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الجمعية لليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي ينطلق من حرص سموه على جميع شؤون ذوي الإعاقة وتوفير سبل التمكين لهم ليمارسوا دورهم المأمول في برامج المملكة وخططها.
وأشار المحبوب إلى أن الفعاليات المصاحبة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ستقدم أركانا تعريفية عن الجمعية في المجال الطبي والتعليمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.
وأوضح أن الجمعية لها أهداف وهي: تشخيص جميع الإعاقات النمائية لدى الأطفال وتقويمها حتى سن 18 سنة بواسطة فريق طبي متخصص في مجال التأهيل و بمساعدة فريق عمل متخصص ،بالإضافة إلى تشخيص الإعاقة الحركية للبالغين وتقويمها التي تكون بحاجة إلى تدخل عن طريق الأطراف الصناعية و الجبائر والوحدات التأهيلية بواسطة الفريق الطبي والفني المتخصيين في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يرعى فعاليات يوم ذوي الإعاقة في «إيفاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.