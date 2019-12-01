شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. كما هنأ سمو ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

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