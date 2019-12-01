شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية» تلاحق «مُعنف طفل» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدت حالة تعنيف لطفل من قبل شخص. وأشار إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

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