شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. صاحب «المقطع المسيء» في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظاً وعباراتٍ مخالفة للذوق والآداب العامة، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، إذ جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.