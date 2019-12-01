محافظ الأحساء: 5 أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة 

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وقال سموه: "نعم هو عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنعيد اليوم الذكرى الخامسة لتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم التي كان عنوانها المنجزات التنموية العملاقة، وتسارع عجلة التطور، توسعات في مشروعات التنمية و التطوير و تلبية احتياجات المواطن الخدمية في شتى القطاعات".
وأضاف: "إننا نعيش أمن وأمان، واستقرار و نماء، وعطاء وازدهار، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية و التنمية، مشيراً سموه إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، حرص - ايده الله - على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية و أمنية و علمية"، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حريص كل الحرص على الوطن و مكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، فشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية ، إطلاق حزمة من الأوامر الملكية الكريمة شملت كل ما هو مفيد لأبناء الوطن.
وتابع سمو محافظ الأحساء: "اليوم تبقى الذكرى الخامسة للبيعة، مناسبة خالدة في فكر ووجدان المواطن، رافعا بكل فخر واعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كل التهاني بمناسبة ذكرى البيعة، ليتواصل العطاء و يتجدد الولاء و الطاعة، داعياً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره، وأن يوفق الله قادته لكل خير وصلاح للوطن وأبنائه".
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