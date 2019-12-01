البيعة الخامسة للملك سلمان.. بصيرة نافذة لقائد ملهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوافق اليوم السبت الثالث من ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة الموافق 30 نوفمبر 2019 الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

5 أعوام صارت خلالها كل نواحي الحياة في السعودیة ورش عمل وبناء، وتمكنت من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، المملكة إلى بر النمو والمستقبل.

5 أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم.. فمن هو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ذلك القائد الملهم صاحب البصيرة النافذة الذي قاد هذه النهضة؟

حياته ونشأته

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (5 شوال 1354 هـ/31 ديسمبر 1935)، هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، والابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك المؤسس.

تلقى تعليمه الأولي في مدرسة الأمراء بالرياض، وختم القرآن كاملاً، وهو في سن العاشرة في مدرسة الشيخ "عبدالله خياط" إمام وخطيب المسجد الحرام





الحياة السياسية

إمارة الرياض



كانت بداية دخوله العمل السياسي بتاريخ 11 رجب 1373 هـ الموافق 16 مارس 1954 عندما عين أميراً لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبتاريخ 25 شعبان 1374 هـ الموافق 18 أبريل 1955 عين أميراً لمنطقة الرياض، وظل في إمارة منطقة الرياض إلى 7 رجب 1380 هـ الموافق 25 ديسمبر 1960 عندما استقال من منصبه وفي 10 رمضان 1382 هـ الموافق 4 فبراير 1963 أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض مرة أخرى.

وزارة الدفاع

بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وبتاريخ 9 ذو الحجة 1432 هـ الموافق 5 نوفمبر 2011 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيينه وزيراً للدفاع في المملكة، والتي تشمل القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

ولاية العهد

بعد وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبتاريخ 18 يونيو 2012 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.





الزيارات والجولات الخارجية

أثناء تولية إمارة الرياض، قام بعد جولات خارجية منها: زيارة العاصمة الأردنية في العام 1968، وبصفته رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة منكوبي الأردن، قام بتسليم الدفعة الثانية من تبرعات مواطني منطقة الرياض، وفي عام 1969، تفقد القوات السعودية المرابطة على خط المواجهة في منطقة الأغوار في الأردن ورافقه الملك حسين بن طلال. وفي العام 1974 قام بزيارة الكويت والبحرين وقطر لتعضيد الموقف العربي، وفي عام 1985 زار باريس وقلده الرئيس الفرنسي جاك شيراك وسام مرور ألف عام على إنشاء مدينة باريس.

وفي عام 1991، زار مونتريال في كندا، حيث افتتح معرض المملكة بين الأمس واليوم.وفى عام 1996 استقبله الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه في باريس أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية.

وبعد أن انتهت زيارته الرسمية لفرنسا قام بزيارة رسمية إلى جمهورية البوسنة، ووضع مع رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش قواعد مركز الملك فهد الثقافي مدينة بسراييفو، وافتتح عددا من مشروعات الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، كما وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز في سراييفو، كما افتتح الأمير سلمان بن عبدالعزيز جامع الملك فهد بن عبدالعزيز في جبل طارق.

في عام 1998 زار الأمير سلمان باكستان واليابان وبروناي وهونج كونج والصين وكوريا الجنوبية والفلبين في إطار جولة آسيوية استهدفت تطوير العلاقات.

في عام 1999، زار الفلبين، وقلده الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا “وسام سكتونا” الأعلى في الجمهورية الفلبينية، تقديرا لدعمه الأعمال الخيرية ومساعدة العمالة الفلبينية في المملكة، وفى شهر يوليو، زار السنغال، وقلده الرئيس السنغالي عبدو ضيوف “الوسام الأكبر في السنغال”.

أثناء توليه وزارة الدفاع، قام في 3 أبريل/نيسان عام 2012، بزيارة العاصمة البريطانية لندن، تلبية لدعوة تلقاها من وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند (حينذاك)، للتباحث في مجمل الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي 12 أبريل عام 2012 قام بزيارة الولايات المتحدة، واستقبله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، تم فيها بحث جملة من المواضيع الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وضرورة حسم الولايات المتحدة أمرها فيما يتعلق بسوريا وإيران.

ووصل مدريد في 6 يونيو 2012 في زيارة لمملكة إسبانيا بدعوة رسمية من وزير الدفاع الإسباني بدرو مورينيس أولاتي، بحث خلالها عددا من الملفات المهمة وتبادل وجهتي النظر فيما يتعلق بالأحداث الجارية في المنطقة.

أثناء ولايته العهد، ومع ظهور بوادر منافسة واضحة في القارة الآسيوية للقارتين الأوروبية والأمريكية الشمالية، قام في فبراير 2014م، بجولة زار خلالها باكستان واليابان والهند والتي أصبحت تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومن هذا المنطلق كانت الزيارة مهمة، لعرض تاريخ ومستقبل العلاقات بين هذه الدول. ففي 17 فبراير 2014م، قام بزيارة اليابان، التقى خلالها إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي.





رئاسة الجمعيات والهيئات

ترأس الملك سلمان الجمعيات والهيئات التالية، والتي لها نشـاط ومهام خارج المملكة:

رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م.

رئيس اللجنة الرئيسية لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م.

رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1967م.

رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1973م، وذلك في أعقاب الحرب بيـن الهند وباكستان التي تعرضت لها لخسائر بشرية.

رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر في أعقاب اندلاع حرب أكتوبر عام 1973م بين مصر وإسرائيل.

رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا في أعقاب اندلاع حرب أكتوبر عام 1973م بين سوريا وإسرائيل.

رئيس الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان عـام 1980م.

رئيس اللجنة المحلية لإغاثـة متضرري السيول في السودان عام 1988م.

رئيس اللجنة المحلية لجمع التبرعات لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1989م.

رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء والمساعدة للكويتيين على إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م.

رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش عام 1991م.

رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م.

رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات لمتضرري زلزال عام 1992م في مصر.

الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم والذي أقيم في عـدد من الدول العربية والأوروبية وفي الولايات المتحـدة وكندا 1985م/1992م.

رئيس اللجنـة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقـة الرياض 2000م/1421هـ.

ويرأس الجمعيات والهيئات التالية، والتي لها نشـاط ومهام داخل المملكة:

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رئيس مجلس إدارة مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رئيس مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية.

رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية.

رئيس اللجنة العليا واللجنة التحضيرية للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية والتي أقيمت في 5/10/1419هـ.

الرئيس الشرفي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.

رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.

الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.

الرئيس الفخري للجنة أصدقاء الهلال الأحمر بمنطقة الرياض.

المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.

الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان لأمراض الكلى.

رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان لمرضى الفشل الكلوي.

الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية للأمراض الوراثية.

الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية.

الرئيس الشرفي للجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب.

الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض.

رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية العاملة بمنطقة الرياض.

الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.

الرئيس الفخري للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه.

رئيس جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات على مستوى المملكة.

الرئيس الفخري لمؤسسة حمد الجاسر الخيرية.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ويتبعها كل من (جامعة الأمير سلطان الأهلية/واحة الأمير سلمان للعلوم).

رئيس مجلس إدارة جمعية البر وفروعها بالرياض وهي جمعية خيرية تهتم بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وإيصالها إلى مستحقيها لمبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.

الرئيس الفخري للجمعية التاريخية السعودية.

الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض.

رئيس اللجنة العليا لأوقاف جامعة الملك سعود.

رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.

رئيس مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الراغبين في الزواج.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية.

رئيس مجلس الأمناء لجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لشباب الأعمال.

الرئيس الفخري لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية.

رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للتنافسية والذي يعنى بشؤون الرفع من تنافسية منطقة الرياض وتحسين مستوى العمل الإداري فيها.