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تطبيق ضريبة المشروبات المحلاة اليوم
ستكون بنسبة 50 % من سعر بيع التجزئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، تطبيق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
والمشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.
وأكدت التقارير الصحية النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، حيث إنها تعرّض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، ولهذا يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
وبحسب الزكاة والدخل، لن تُطبق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.
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