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شكرا لقرائتكم الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر الفكر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر الفكر العربي
تحت عنوان نحو فكرٍ عربيٍّ جديد
متابعات الخليج 365 - الشرقية
وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، الأمير خالد الفيصل، إلى الظهران، وكان في استقباله أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وسيُطلق الأمير خالد الفيصل مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17، تحت عنوان “نحو فكرٍ عربيٍّ جديد”، والذي ينعقد بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في مقرّ “إثراء” بالظهران.
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