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فيديو.. تحت بيرق الملك سلمان دارنا عنوان الأمان
في يوم الذكرى الخامسة للبيعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو بعنوان “تحت بيرق سلمان.. دارنا عنوان الأمان”، وذلك في يوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهر الفيديو الذي نشرته الداخلية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، لقطات لتاريخ المملكة من بداية الملك المؤسس عبدالعزيز وحتى عهد الملك سلمان، حيث تستمر المنجزات العظيمة.
وحظيت المملكة بمكانة عالمية في عهد الملك سلمان وولاية عهد الأمير محمد بن سلمان الذي صعدت المملكة بهمته عنان السماء ولم يعد لطموحها حدود، لتظل قيادتنا مستمرة والمملكة في نمو وازدهار، وسط أمن مستتب إلى الأبد.
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