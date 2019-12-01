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المهنا في ذكرى بيعة الملك سلمان : إنجازات وقفزات قياسية
أشاد بالتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأ الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في وطننا المعطاء في مختلف المجالات.
وقال المهنا في كلمة له بهذه المناسبة: “إن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتعيد للذاكرة النعم التي منحها الله لهذا الوطن الكريم، وتعد فرصة لتعبير المواطنين والمواطنات للتعبير عن مشاعر الوفاء والولاء والمحبة التي يكنها الشعب لقائده، حيث لمس الجميع الإصلاحات في كافة المجالات؛ ما جعلت المملكة محط أنظار العالم، والكل ينظر لها بإعجاب واحتفاء”.
ونوه المهنا إلى مكانة المملكة اقتصاديًّا وسياسيًّا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى الإنجازات والقفزات القياسية في مختلف المجالات التي تعنى بالمواطنين واحتياجاتهم، من صحة وتعليم وتحسين جودة الحياة وغيرها، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
وأشاد المهنا بالتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، وزيادة أعداد المسافرين بما يتفق مع رؤية 2030، حيث تأتي هذه التطورات متزامنة مع ما فرضتها طبيعة المستجدات العالمية المتلاحقة، مشيدًا بالقرارات الحكيمة في قطاع السياحة والترفيه، حيث تسهم في تعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي.
وختم المهنا تصريحه قائلًا: “نسأل الله- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لكل خير، ويعينهما في تحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار”.
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