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2019-11-30 منخفضات ثلجية على المملكة الشتاء يبدأ فلكيًّا 22 ديسمبر متابعات الخليج 365 - الرياض توقع المهتم بالطقس والمناخ سامي الحربي، أن تشهد المملكة وبلاد الشام منخفضات ثلجية وأجواء شديدة البرودة خلال فصل الشتاء. Advertisements وقال الحربي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: إن موعد بدء الشتاء فلكيًّا في النصف الشمالي للأرض سيكون بدايته في 22 ديسمبر المقبل، وحتى 21 مارس من العام 2020. وأوضح أن المملكة وبلاد الشام ستشهد أجواء شديدة البرودة. شارك الخبر

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