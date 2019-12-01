حريق يُخلي 25 نزيلًا في مستشفى النقاهة

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة حريقًا شب في مستشفى النقاهة بحي العزيزية.

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وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد، خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة 16:29 اليوم السبت بوقوع حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن ‏الحالة عبارة عن حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار.

ولفت إلى أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء المتواجدين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلًا قبل وصول الفرق من قبل العاملين بالمستشفى، ونفذت فرق الدفاع المدني أعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من ‏إجراءات في الموقع.

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