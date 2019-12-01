وزير الداخلية في ذكرى بيعة الملك سلمان : شهدنا إنجازات قياسية

2019-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحل في عامها الخامس، والمملكة تنعم بتوجيهات وجهود خادم الحرمين الشريفين بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، وسط ترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن المملكة شهدت خلال العصر المزدهر إنجازات قياسية تميزت بالشمولية والتكامل، وأصبحت مسيرة المملكة متسارعة ومتتالية على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وجعلت المملكة تتبوأ مكانة مرموقة بمختلف المجالات في المحافل الدولية.

Advertisements

وتحتفل المملكة، اليوم السبت، بمرور 5 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكًا للبلاد، والذي يصادف يوم 30 من نوفمبر من كل عام.

ومنذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وقد شهدت المملكة عزمًا وحزمًا من خلال قرارات وأفعال تهدف إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادل خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء، خاصةً بعد أن شهدت المملكة منذ بيعة الملك سلمان إنجازات عملاقة شملت كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والصناعية، تميزت بالشمولية بهدف بناء وطن وتنميته ووضعه بين دول العالم المتقدمة، في ظل رؤية طموحة يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شارك الخبر







