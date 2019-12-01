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قناة رسمية لإرسال بلاغات الإبل لـ خالد بن سلمان بن محمد
لابد أن يتضمن البلاغ اسم المُبلّغ والناقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الشيخ فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل، أنه سيتم فتح قناة رسمية للتواصل مع رئيس لجنة التحكيم الأمير خالد بن سلمان بن محمد لاستقبال البلاغات الرسمية، وستكون سرية للغاية.
وأضاف فهد بن حثلين بحسب تصريحاته إلى ملاك الإبل: أنه لابد أن يتضمن البلاغ اسم المُبلّغ والناقة المعبوث بها، موضحًا أن الأمير خالد بن سلمان بن محمد قامة من قامات التحكيم في مهرجانات الإبل.
وتابع: أنه سيتم إنشاء وقف لتسبيل الفحول يستفيد منه جميع ملاك الإبل، تحت إدارة نادي الإبل، كما سيتم افتتاح الوقف بمبادرة شخصية بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة 4، وبدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ5 ملايين ريال وطلوعًا إلى أن تتم الصفقة.
وفي وقت سابق، أعلن الشيخ فهد حثلين، عن تخفيض قيمة الفحص المبكر للكشف عن العبث والغش للجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4 من 5 آلاف إلى 3 آلاف ريال.
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