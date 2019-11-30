شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف زهرة تزين شوارع وميادين الشملي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (الشملي)

تواصل بلدية محافظة الشملي أعمالها في تجميل وتحسين الطابع البصري والجمالي بالمحافظة من خلال زراعة 200 ألف زهرة شتوية تنوعت مابين البيتونا والأراولة والقرنفل والياسمين، في الطرقات والميادين والجزر الوسطية بالمحافظة لتضفي منظرا جماليا مختلفا ومميزا. وأوضح رئيس بلدية محافظة الشملي المهندس شايم بن غافل الشمري أن العمل جارٍ على إنشاء أكبر حديقة بالمحافظة بمساحة تقدر بـ 60 ألف متر مربع تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب وممرات مشاة وأعمدة إنارة جمالية، تقع على المدخل الشرقي للمحافظة.

وأضاف، أن البلدية تعمل وفق خطة مجدولة لاستمرارية زيادة المسطحات الخضراء والورود في ميادين وطرقات المحافظة بهدف تحسين الطابع البصري والجمالي للمحافظة، حيث تمت زراعة 200 ألف زهرة شتوية بمختلف الألوان في الطرقات والميادين بالمحافظة.