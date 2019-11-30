فتح القبول في كلية المجتمع بالدمام اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

تبدأ كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440 / 1441هـ.

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم باحيدرة أن فترة القبول ستستمر نهاية دوام الخميس 15 ربيع الآخر الحالي، مشيرا إلى أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب قبول الكتروني، وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الانترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول.

وأشار إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام الأحد 18 ربيع الآخر الحالي عن طريق الموقع الالكتروني للكلية على شبكة الانترنت، كما سترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق. وأوضح أنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ملمحا إلى أن موقع الكلية على شبكة الانترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.